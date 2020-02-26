Пентагон решил укрепить ядерный потенциал без гонки с Россией

В Министерстве обороны США считают, что ввязываться в гонку вооружений с Россией и Китаем не следует, но сохранять ядерный потенциал необходимо

Марк Эспер (Фото: Amanda Voisard / Reuters)

Министр обороны США Марк Эспер в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса касательно проекта военного бюджета на 2021 год заверил, что его страна не собирается ввязываться в гонку вооружений с Россией, однако намерена укреплять свою безопасность, сохраняя ядерный потенциал.

Эспер указал на то, что Москва повышает качество своих ядерных сил, а кроме того, сохраняет в своем распоряжении нестратегические ядерные боезаряды, которые не учитываются американо-российскими соглашениями по сокращению оружия массового поражения. По словам главы Пентагона, Вашингтону не следует игнорировать этот факт.

В ходе выступления и ответов на вопросы конгрессменов Эспер не раз указывал, что увеличение финансирования Пентагона необходимо в свете давления со стороны России и Китая. При этом он указывал в том числе на необходимость разработок гиперзвукового оружия и военно-космических сил. Министр обороны США также заявил, что обеспокоен стремлением России к региональному доминированию.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что США провели учения, по сценарию которых Россия «решила» нанести ядерный удар по расположенному на территории НАТО объекту. Учения прошли 20 февраля на базе Стратегического командования ВС США в Небраске. В сообщении уточнялось, что в ходе учений американские военные «сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия». МИД России заявил, что США «затевают крайне опасную игру», проводя учения с имитацией ответного ядерного удара по территории России.