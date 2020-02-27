На Украине сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

У Киева есть план по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом заявил вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, план включает 12 шагов. Кулеба отметил, что согласно последнему пункту, «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. Каким образом это произойдет политик не уточнил. «А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах», — сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется