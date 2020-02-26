Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Ласпинский перевал, Крым (Фото: Михаил Мордасов для РБК)

Кремль «категорически не согласен» с формулировкой «День сопротивления оккупации Крыма» в указе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Считаем, что [данная формулировка] никоим образом не соответствует положению дел», — пояснил он.

Песков рекомендовал обратиться к жителям Крыма, которые расскажут о настоящих причинах решения полуострова присоединиться к России.

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».

Президент Украины также признал, что вернуть Крым в ближайшее время не получится, однако, по его словам, Киев нацелен поддерживать украинцев, проживающих на полуострове. Также он отметил, что перед Украиной стоит задача обустроить контрольно-пропускные пункты, чтобы крымчане видели «комфортную и безопасную» страну.