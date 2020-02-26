В Финляндии выявили коронавирус у приехавшей из Милана женщины

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В Финляндии выявили коронавирус COVID-2019 у женщины, которая приехала в Хельсинки из Милана. Об этом говорится в заявлении финского Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Пациентку поместили на лечение в университетскую больницу Хельсинки, ее состояние хорошее.

По информации издания Aamulehti, заболевшая является гражданкой Финляндии. Она трудоспособного возраста, в больницу обратилась самостоятельно.

Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был выявлен 29 января. Тогда заболевание диагностировали у китайского туриста в больнице Лапландии.

Вспышка нового типа коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года и с тех пор распространилась на другие регионы КНР. Также случаи заболевания подтвердились в России, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Испании, Финляндии, Бельгии, Канаде, США, Японии, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Непале, Египте, Австралии и ряде других государств.

За последнюю неделю распространение инфекции усилилось в Италии. По состоянию на 26 февраля от данного заболевания в стране скончались 12 человек. В основном жертвами заболевания стали пожилые люди. Число заразившихся заболеванием достигло 378 человек.