Госдепартамент попросил американцев быть осторожными при визитах в Италию

Милан, Италия (Фото: Duilio Piaggesi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Госдепартамент США посоветовал американцам проявлять повышенную осторожность при посещениях Италии из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При решении поехать в Италию гражданам США рекомендовали ознакомиться с мерами по предупреждению коронавируса и следовать указаниям местных властей.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса власти США рекомендовали гражданам пересмотреть свои планы поездок в Монголию и полностью отказаться от посещений Ирана. Госдеп поясняет, что планы посетить Монголию стоит пересмотреть из-за транспортных ограничений которые ввели в стране в связи со вспышкой коронавируса в граничащем со страной Китаем.

Согласно данным ВОЗ, общее число зараженных коронавирусом в мире составляет более 80 тыс. человек. При этом наибольшее количество заболевших — свыше 77 тыс. — находятся в Китае.