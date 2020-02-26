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Поправки в Конституцию ,  
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Путин поддержал идею запрета зарубежных счетов для высших должностных лиц

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию поддержал предложение, предусматривающее запрет на иностранные активы и счета за рубежом, а также предложил расширить список лиц, включив в него и главу государства. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я полностью согласен. Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо», — сказал глава государства.

По словам президента, подобный запрет является ограничением, однако когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор: «хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было».

Путин указал на то, что эти связи могут налагать на должностное лицо ограничения при принятии решений в интересах России.

Инициатором данного предложения стал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он счел чрезвычайно важным введение запрета для зарубежных счетов для высших должностных лиц, «отвечающих за обеспечение суверенитета, национальных интересов России».

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В число тех, на кого распространяется ограничение, Косачев предложил включить членов правительства, руководителей федеральных государственных органов, высших должностных лиц субъектов федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторов, судей, депутатов, прокуроров и уполномоченного по правам человека. Парламентарий также указал на то, что рабочая группа не считает это ущемлением или ограничением их прав.

В середине января Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий Генпрокуратуре запрашивать у Центробанка полученную у иностранных регуляторов информацию о зарубежных счетах чиновников. Также надзорное ведомство наделили функциями уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении таких проверок. Соответствующий законопроект предложил принять в октябре 2018 года президент Владимир Путин.

Теги: Владимир Путин, иностранные счета, запрет
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