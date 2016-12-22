ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,40 64,73 EUR Нал. 75,55 73,81 USD Бирж. 65,69 +0,17 EUR Бирж. 74,82 -0,29 USD ЦБ. 65,63 +0,32 EUR ЦБ. 75,08 +0,22 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6563,82 +3,50 IMOEX 2336,49 +1,34% RTSI 1125,08 +1,65% Brent 76,75 -0,32% DJIA 24579,59 -2,43% Nasdaq 7104,11 -4,50%
Путин предложил поручить прокуратуре поиск зарубежных счетов чиновников
Лента новостей
В МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения 03:37, Общество Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 03:19, РБК и Lenovo В Хабаровском крае задержали планировавшего совершить теракт мужчину 03:13, Общество Путин предложил поручить прокуратуре поиск зарубежных счетов чиновников 03:04, Политика Губернатор штата Нью-Йорк назвал мотив отправителей бомб политикам 02:49, Общество Мадуро назвал Пенса «экстремистом» и «сумасшедшим» 02:19, Политика Фигуранты списка Титова подали иск о защите чести против Генпрокуратуры 02:06, Общество В Лондоне мужчина ранил отверткой двух полицейских 01:56, Общество Рябков не исключил выход США из договора СНВ-3 01:31, Политика Генпрокурор Нью-Йорка обвинила ExxonMobil в обмане инвесторов 00:52, Бизнес Москва передала Вашингтону информацию о вызвавшей претензии США ракете 00:43, Политика За год стоимость жилья в элитных новостройках Москвы выросла на 7% 00:02, Финансы NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года 00:01, Финансы «Локомотив» потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов 00:00, Спорт Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 24 окт, 23:59, РБК и Philips Экс-руководителей банка «Единственный» задержали по подозрению в растрате 24 окт, 23:51, Общество Адвокат Шестуна рассказал о нападении на его подзащитного в СИЗО 24 окт, 23:37, Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров 24 окт, 23:25, Общество В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек 24 окт, 22:58, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 24 окт, 22:52, РБК и Thomson Reuters В Госдуме отказались разрешить судьям выносить решения в сокращенном виде 24 окт, 22:48, Общество Трамп после сообщений о рассылке бомб призвал дать «решительный сигнал» 24 окт, 22:42, Политика Премьер-министр Италии назвал встречу с Путиным плодотворной 24 окт, 22:09, Политика Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва» 24 окт, 22:07, Политика Участок федеральной трассы в Сочи перекрыли из-за наводнения 24 окт, 22:05, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 24 окт, 22:05, РБК и Lenovo Лига чемпионов по футболу. «Локомотив» — «Порту». Онлайн 24 окт, 22:00, Спорт Полиция рассказала о начинке отправленных Клинтону и Обаме бомб 24 окт, 21:57, Общество
Путин предложил поручить прокуратуре поиск зарубежных счетов чиновников
Политика, 03:04
0
Путин предложил поручить прокуратуре поиск зарубежных счетов чиновников
Надзорное ведомство, согласно предложению президента, при проверках наличия вкладов российских чиновников в зарубежных банках должно будет взаимодействовать с иностранными органами. Помогать ему в этом будет ЦБ
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому российская Генпрокуратура должна быть наделена полномочиями связываться при проверках с компетентными органами иностранных государств и выяснять, соблюдаются ли антикоррупционные запреты в отношении российских чиновников. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

В настоящий момент, согласно российскому законодательству, высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам из России нельзя открывать, иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Также запрет для них введен на владение или пользование иностранными финансовыми инструментами.

В целях противодействия коррупции, чтобы проверить, насколько эти меры соблюдаются, президент предложил наделить Генпрокуратуру полномочиями связываться с компетентными иностранными органами.

В случае же, если представителям надзорного ведомства эти данные получить будет невозможно, прокуратуре, как указывается в пояснительной записке, согласно законопроекту, нужно будет направить запрос в российский ЦБ. Регулятор в свою очередь должен будет «обратиться в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, <...> с запросом о предоставлении имеющейся у него информации. Таким образом, как полагает президент, можно будет выяснить о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь зарубежные счета, таковых вкладов.

Изменения, согласно документу, должны быть внесены «в отдельные законодательные акты в целях противодействия коррупции». Дополнительных бюджетных средств из федерального бюджета реализация этой инициативы, как отмечается в пояснительной записке, не потребует. Документ, согласно материалам на сайте нижней палаты парламента, был зарегистрирован в 18:01 мск 24 октября и уже направлен председателю Госдумы

Об отсутствии замечаний относительно предложения президента уже заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина (ее отзыв содержится в переданных на рассмотрение Госдумы документах). ЦБ, как указывается в официальной бумаге, уже рассмотрел соответствующий законопроект. Замечаний и предложений относительно этой инициативы у него не возникло.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , Генпрокуратура , Госдума
Главное
Москва передала Вашингтону информацию о вызвавшей претензии США ракете Политика
Материалы по теме
Премьер-министр Италии назвал встречу с Путиным плодотворной Политика
Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter