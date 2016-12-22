Путин предложил поручить прокуратуре поиск зарубежных счетов чиновников

Надзорное ведомство, согласно предложению президента, при проверках наличия вкладов российских чиновников в зарубежных банках должно будет взаимодействовать с иностранными органами. Помогать ему в этом будет ЦБ

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому российская Генпрокуратура должна быть наделена полномочиями связываться при проверках с компетентными органами иностранных государств и выяснять, соблюдаются ли антикоррупционные запреты в отношении российских чиновников. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

В настоящий момент, согласно российскому законодательству, высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам из России нельзя открывать, иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Также запрет для них введен на владение или пользование иностранными финансовыми инструментами.

В целях противодействия коррупции, чтобы проверить, насколько эти меры соблюдаются, президент предложил наделить Генпрокуратуру полномочиями связываться с компетентными иностранными органами.

В случае же, если представителям надзорного ведомства эти данные получить будет невозможно, прокуратуре, как указывается в пояснительной записке, согласно законопроекту, нужно будет направить запрос в российский ЦБ. Регулятор в свою очередь должен будет «обратиться в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, <...> с запросом о предоставлении имеющейся у него информации. Таким образом, как полагает президент, можно будет выяснить о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь зарубежные счета, таковых вкладов.

Изменения, согласно документу, должны быть внесены «в отдельные законодательные акты в целях противодействия коррупции». Дополнительных бюджетных средств из федерального бюджета реализация этой инициативы, как отмечается в пояснительной записке, не потребует. Документ, согласно материалам на сайте нижней палаты парламента, был зарегистрирован в 18:01 мск 24 октября и уже направлен председателю Госдумы

Об отсутствии замечаний относительно предложения президента уже заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина (ее отзыв содержится в переданных на рассмотрение Госдумы документах). ЦБ, как указывается в официальной бумаге, уже рассмотрел соответствующий законопроект. Замечаний и предложений относительно этой инициативы у него не возникло.​