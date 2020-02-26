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СК попросил арестовать подозреваемых в подготовке нападения в Саратове

Фото: sledcom.ru

Следователи попросили Волжский районный суд Саратова арестовать двух подростков, задержанных по подозрению в подготовке массового убийства в школе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Следствие просит обоим [подросткам] избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила собеседница агентства.

По ее словам, суд рассмотрит ходатайства 26 февраля до конца рабочего дня, причем заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее ФСБ сообщила, что двое подростков 2005 года рождения готовили вооруженное нападение на школу в Саратове. Их задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Мальчики также собирались использовать самодельные зажигательные смеси.

ФСБ показала видео допроса готовивших нападение на школу подростков
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Спецслужба уточнила, что подростки состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. На допросе один из задержанных заявил, что его напарник рассчитывал убить около 40 человек.

Областное следственное управление завело дело по ч. 1 ст. 30 — п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК России (приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
 

Теги: СК, арест, нападение, Саратов, школа
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