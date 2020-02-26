СК попросил арестовать подозреваемых в подготовке нападения в Саратове

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Следователи попросили Волжский районный суд Саратова арестовать двух подростков, задержанных по подозрению в подготовке массового убийства в школе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Следствие просит обоим [подросткам] избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила собеседница агентства.

По ее словам, суд рассмотрит ходатайства 26 февраля до конца рабочего дня, причем заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее ФСБ сообщила, что двое подростков 2005 года рождения готовили вооруженное нападение на школу в Саратове. Их задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Мальчики также собирались использовать самодельные зажигательные смеси.