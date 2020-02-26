ФСБ показала видео допроса готовивших нападение на школу подростков

Видео: ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса двух подростков, планировавших, по ее данным, нападение на школу в Саратове.

На записи показан найденный обрез, который подростки хранили на территории бомбоубежища. В ходе допроса один из них сообщил, что заинтересовался идеей массовых убийств в школах год назад, а целью планируемого преступления назвал месть. По словам подростка, ему было безразлично, сколько жертв пострадает от нападения, однако его напарник «рассчитывал на 40 человек».

По словам второго подростка, точной даты нападения не было, однако атака, по которой уже имелся план, должна была состояться в мае этого года.

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