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В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

В Астраханской области прошли первые стрельбы из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ.

Ленинградская область станет первым регионом, который получит на боевое дежурство системы С-350 «Витязь», рассказали в министерстве. Ракетный комплекс прибудет в пункт постоянной дислокации в регионе в ближайшее время. Ранее в Минобороны сообщали, что это случится в январе 2020 года.

Военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» в конце декабря. Его передача состоялась на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«Витязь» — самоходная пусковая установка, которая может поражать в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты на предельно малых и больших высотах. Максимальный радиус поражения целей составляет до 60 км, а высота — до 30 км. Каждая пусковая установка оснащена 12 ракетами. Комплекс может работать как автономно, так и в составе эшелона ПВО.

Теги: Минобороны, ЗРК
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