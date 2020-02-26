Суд отказал убийце Немцова в отмене перевода в тюрьму

Заур Дадаев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Иркутский областной суд отказал Зауру Дадаеву, осужденному за убийство политика Бориса Немцова, в отмене перевода из исправительной колонии в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд <...> оставил постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Куйбышевский районный суд принял решение перевести Дадаева из колонии строгого режима в тюрьму на три года.

В пресс-службе областного суда пояснили, что администрация исправительного учреждения жаловалась на злостные нарушения порядка отбывания наказания, а также отрицательно характеризовала Дадаева.