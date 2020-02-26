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Суд отказал убийце Немцова в отмене перевода в тюрьму

Заур Дадаев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Иркутский областной суд отказал Зауру Дадаеву, осужденному за убийство политика Бориса Немцова, в отмене перевода из исправительной колонии в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд <...> оставил постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Куйбышевский районный суд принял решение перевести Дадаева из колонии строгого режима в тюрьму на три года.

В пресс-службе областного суда пояснили, что администрация исправительного учреждения жаловалась на злостные нарушения порядка отбывания наказания, а также отрицательно характеризовала Дадаева.

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Изначально Дадаев отбывал наказание в ИК № 3 в Иркутской области, однако там он допустил семь нарушений режима содержания. Его на месяц перевели в помещение камерного типа, а позднее назначили более суровое наказание — пребывание в едином помещении камерного типа в ИК-2.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В его убийстве признали виновным Заура Дадаева, которого приговорили к 20 годам лишения свободы. Остальным фигурантам дела назначили наказание сроком от 11 до 19 лет.

Теги: Борис Немцов, убийца, тюрьма, перевод, суд
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