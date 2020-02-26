Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Alexei Druzhinin / ZUMA / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается в Twitter российского посольства в Анкаре.

«Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Турции по случаю его дня рождения», — говорится в сообщении.

26 февраля Эрдогану исполнилось 66 лет. 10 августа 2014 года он победил на первых прямых выборах президента в стране, получив, по данным ЦИК, поддержку 52% избирателей. Его противник — бывший генсек Организации исламского сотрудничества, дипломат Мехмет Ихсаноглу — набрал тогда 32% голосов. В 2018 году Эрдогана переизбрали президентом на досрочных выборах.

В феврале отношения между Россией и Турцией обострились. Причиной осложнения отношений между странами стала ситуация в сирийской провинции Идлиб, где Россия и Турция ранее договорились создать зону деэскалации. Анкара обвиняет войска правительства Башара Асада и действующих с ними российских военных в нападениях на мирных жителей, а также требует у официального Дамаска вывести свои силы из зоны деэскалации. Москва все обвинения отрицает, отмечая, что Турция не выполнила своих обещаний предотвратить в Идлибе атаки боевиков.