Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

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Совет Федерации одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала, следует из сообщения на сайте верхней палаты парламента.

Ранее закон в третьем, финальном чтении приняла Госдума. Согласно документу при рождении или усыновлении первого ребенка семьи получат 466 617 руб., также увеличилась на 150 тыс. руб. выплата при появлении второго ребенка — до 616 617 руб. Помимо этого, законопроект сокращает срок выдачи сертификата — с 15 дней до пяти, и срок получения денег — с 30 до десяти дней.

Данные поправки относятся к семьям, в которых дети появились после 1 января 2020 года, и продлевают срок программы маткапитала до 2026 года.

В послании Федеральному собранию в январе президент Владимир Путин заявил о необходимости изменить правила выдачи маткапитала. По его словам, данная мера позволит России «выбраться из демографической ловушки».