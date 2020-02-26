Кремль заявил об отсутствии принуждения Украины к «братским отношениям»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия не принуждает к «братским отношениям» никакие страны, в том числе Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Таким образом он ответил на слова экс-помощника президента Владислава Суркова, назвавшего единственно эффективным методом выстраивания отношений с Украиной «принуждение к братским отношениям».

По словам Пескова, Россия ведет лишь «последовательную политику», которая направлена на содействие выполнению минских соглашений.

Как заявил ранее Сурков, между странами всегда складывались непростые отношения, и Украина была «хлопотным делом» еще во времена Российской империи и СССР. Поэтому единственным действенным способом выстроить отношения с Киевом является лишь «принуждение к братским отношениям», отметил он.