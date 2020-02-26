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В Москве приговорили к четырем годам тюрьмы активиста «Правого сектора»

Фото: ФСБ РФ

Второй западный окружной военный суд приговорил активиста запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка к четырем годам лишения свободы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Согласно сообщению, Пирожка признали виновным по ст. 282.2 и ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности).

В пресс-службе уточнили, что мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права использования интернета в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу.

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О задержании Пирожка на территории Московского региона стало известно в апреле 2019 года. Следователи установили, что он в 2014 году вступил в «Правый сектор», действовал на Украине под псевдонимом «Роман Чирка» и создал отряд для ведения партизанской войны против России.

Позднее, в 2018 году, он прибыл в Московскую область, начал жить по конспиративным адресам и распространять идеологические материалы.

Теги: Москва, приговор, экстремисты, «Правый сектор», новости РБК
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