В Москве приговорили к четырем годам тюрьмы активиста «Правого сектора»

Фото: ФСБ РФ

Второй западный окружной военный суд приговорил активиста запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка к четырем годам лишения свободы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Согласно сообщению, Пирожка признали виновным по ст. 282.2 и ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности).

В пресс-службе уточнили, что мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права использования интернета в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу.

О задержании Пирожка на территории Московского региона стало известно в апреле 2019 года. Следователи установили, что он в 2014 году вступил в «Правый сектор», действовал на Украине под псевдонимом «Роман Чирка» и создал отряд для ведения партизанской войны против России.