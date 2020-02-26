В Новосибирске из-за угрозы минирования эвакуировали школы

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В Новосибирске после анонимного сообщения о минировании прошла эвакуация школ, сообщило региональное правительство со ссылкой на областную антитеррористическую комиссию.

Эвакуацию провели после того, как на электронную почту учреждений пришло письмо с угрозой минирования. Оно оказалось ложным: во время проверки зданий нигде взрывных устройств не нашли, говорится в сообщении.

По информации «АСТ24», людей вывели из школ №74, №92, №215, №48 и №211, а также из других учебных заведений. Подписчики группы также сообщали об эвакуации в школах №196, №207, №96, №48, №215 и других.

Как рассказали порталу VN.ru в школе №74, сообщение с угрозой пришло на электронную почту в 7:30 (3:30 мск).

Эвакуация школ утром 26 февраля прошла и в Приморье. Анонимные сообщения о минировании поступили в ряд образовательных учреждений Владивостока, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.