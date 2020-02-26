Посольство России направило ноту протеста из-за перевода Бута в спецблок

Российское посольство в США направило в госдепартамент ноту протеста, в которой требует смягчения тюремного режима для Виктора Бута. Об этом пишет «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«В связи с помещением Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты планируют в ближайшее время посетить Бута в тюрьме.

О том, что Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах 25-летний срок, перевели в спецблок ранее сообщала его супруга Алла. По ее словам, россиянина «закрыли» без связи.

Осенью 2019 года Алла Бут рассказала, что ее мужа могут перевести в тюрьму с менее строгим режимом. Однако в середине января она сообщила, что Бута перевели из зоны общего строгого режима в спецблок для террористов.