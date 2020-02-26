Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 25 фев, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 25 фев, 13:07
Посольство России направило ноту протеста из-за перевода Бута в спецблок Общество, 06:19 При подключении к интернету фельдшерских пунктов и школ возникли проблемы Технологии и медиа, 06:01 Движение поездов на Транссибе после схода вагонов с углем восстановили Общество, 06:00 Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 2715 человек Общество, 05:57 СМИ сообщили о планах Госдумы разрешить уничтожение незаконного алкоголя Общество, 05:45 У находящихся на карантине во Владивостоке россиян не нашли коронавирус Общество, 05:33 Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН Политика, 04:58 В Приморье снова началась массовая эвакуация школ Общество, 04:08 На западе Германии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Общество, 03:31 В США назвали сроки испытания вакцины от коронавируса Общество, 02:54 В Подмосковье загорелись склады на площади 4000 кв. м Общество, 02:49 Роберт Айгер покинул пост генерального директора Disney Бизнес, 02:33 США на год продлили введенные из-за Украины и Крыма санкции против России Политика, 02:29 СМИ узнали о решении Нидерландов засекретить свидетелей по делу MH17 Общество, 01:34
Общество ,  
0 

Посольство России направило ноту протеста из-за перевода Бута в спецблок

Российское посольство в США направило в госдепартамент ноту протеста, в которой требует смягчения тюремного режима для Виктора Бута. Об этом пишет «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«В связи с помещением Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты планируют в ближайшее время посетить Бута в тюрьме.

О том, что Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах 25-летний срок, перевели в спецблок ранее сообщала его супруга Алла. По ее словам, россиянина «закрыли» без связи.

Осенью 2019 года Алла Бут рассказала, что ее мужа могут перевести в тюрьму с менее строгим режимом. Однако в середине января она сообщила, что Бута перевели из зоны общего строгого режима в спецблок для террористов.

По словам жены заключенного, перевод был выполнен без каких-либо объяснений по прямому указу из Вашингтона.

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Тайланде, а спустя два года передан США, где его обвиняли в торговле оружием. В 2012 году его приговорили к 25 годам заключения за продажу оружия террористической организации «Революционная армия Колумбии». Россия неоднократно пыталась добиться депортации Бута на родину, но получала отказ от властей США.

Теги: Виктор Бут, тюрьма, нота, США
Материалы по теме
Жена и дочь Виктора Бута покинули США
Общество
Жена Бута заявила о его возможном переводе в менее строгую тюрьму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter