Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым

Все четыре украинских рыбака, задержанные российскими пограничниками в Азовском море, признались в незаконном вылове рыбы. Видеозапись допроса сотрудниками крымского погрануправления ФСБ опубликовал телеканал «Звезда». Ранее в браконьерстве сознался капитан задержанного катера.

Допрошенные рыбаки подтвердили, что вышли на ловлю рыбы камбалы-калкана «с сетками», а двое из них отметили, что не знают, как проводится контроль промысла водных ресурсов со стороны Украины.

Рыбаки добавили, что претензий к пограничникам у них нет. То, что от задержанных не поступало жалоб, подтвердила и уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк, передает ТАСС.

Украинское судно с четырьмя украинцами российские пограничники задержали в Азовском море 15 февраля. По данным ФСБ России, капитан проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться. Во время обысков на его катере нашли более 290 штук камбалы-калкана и ставную сеть, незаконно используемую браконьерами. Если против задержанных рыбаков будет заведено уголовное дело по статье о незаконном вылове, в России им может грозить до двух лет лишения свободы, отметили в ведомстве.