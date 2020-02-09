Синоптики предсказали апрельскую погоду в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Погода, соответствующая концу марта — началу апреля, будет в столице на следующей неделе. Как рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, температура воздуха будет держаться в районе положительных значений.



«Типичная, даже ниже чем нормальная температура воздуха у нас наблюдалась всего один день. Вчера впервые за сезон по области температура понизилась до минус 20 градусов, и дневная температура также была порядка минус 13 градусов. То есть температура оказалась на минус два — минус четыре градуса ниже климатической нормы. Но вот такой эпизод зимней погоды у нас останется только эпизодом. В начале недели температура воздуха в ночные часы будет слабо отрицательная, а дневная будет держаться около ноля и около положительных значений в Москве. Иными словами, погода вновь вернется не в «февральское русло», — рассказала синоптик.

По словам метеоролога, погода на следующей неделе будет весенняя, по температурным значениям подходящая больше концу марта и началу апреля.

«Соответственно, температура будет выше климатической нормы градусов на семь — на восемь, что даст повод сказать, что текущая зима окажется самой теплой за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве», — добавила Позднякова.



Ранее синоптики сообщали, что ночь на 8 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы.