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Потанин заявил о планах продавать авиабилеты и ски-пассы в Сочи за токены

Норникель GMKN ₽21 838 -1,72% Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Норильский никель» собирается расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых цифровой платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк. Планируется, что в будущем россияне смогут использовать токены не только для покупки акций «Норникеля», но и для покупки авиабилетов компании Nordstar, а также для приобретения ски-пассов на горнолыжном курорте «Роза хутор» в Сочи. Об этом сообщил президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg.

Кроме того, по его словам, компании, поставляющие материалы или продукты для «Норильского никеля», также смогут использовать платформу для того, чтобы получить оплату за товары и услуги от компании.

Потанин отметил, что для расширения числа компаний, которые смогут предлагать свои услуги через Atomyze, потребуется одобрение Центробанка. Он также уточнил, что платформе запрещено выпускать токены, номинированные в каких-либо валютах. Обработкой денежных операций физических лиц займется Сбербанк.

Цель платформы — ускорение транзакций, а также сокращение бумажной работы и взаимодействия между клиентами и компаниями. «Наш проект имеет большое значение для экономики, потому что, чем проще новые продукты предлагаются, тем быстрее они производятся», — заявил Потанин.

Как уточняет Bloomberg, платформу планируют запустить к концу года после вступления в силу закона о цифровых финансовых активах в России и его одобрения за рубежом. Atomyze также будет доступна в США и Швейцарии, но там работать с платформой смогут только компании, а не физические лица.

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»
Бизнес

Законопроект «О цифровых финансовых активах» внесли на рассмотрение в Госдуму в марте 2018 года. Однако из-за разногласий в правительстве, Центробанке и профессиональном сообществе по вопросам обращения криптовалют и криптоактивов в России принятие закона постоянно откладывается.

Ранее в пресс-службе ЦБ сообщили, что испытания цифровой платформы «Норникеля» успешно завершены. Там также пояснили, что выпускать цифровые токены на площадке сможет любая компания. Их можно будет обменять на биржевые товары (например, золото, палладий, нефть и газ), права требования, вытекающие из договоров, финансовые инструменты, недвижимость, услуги или другие активы.

Потанин анонсировал разработку цифровых платформ для торговли токенами, обеспеченными в том числе металлами, которые производит компания (в частности, никелем и палладием) в марте 2019 года.

Теги: «Норникель», блокчейн
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