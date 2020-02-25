Потанин заявил о планах продавать авиабилеты и ски-пассы в Сочи за токены

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Норильский никель» собирается расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых цифровой платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк. Планируется, что в будущем россияне смогут использовать токены не только для покупки акций «Норникеля», но и для покупки авиабилетов компании Nordstar, а также для приобретения ски-пассов на горнолыжном курорте «Роза хутор» в Сочи. Об этом сообщил президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg.

Кроме того, по его словам, компании, поставляющие материалы или продукты для «Норильского никеля», также смогут использовать платформу для того, чтобы получить оплату за товары и услуги от компании.

Потанин отметил, что для расширения числа компаний, которые смогут предлагать свои услуги через Atomyze, потребуется одобрение Центробанка. Он также уточнил, что платформе запрещено выпускать токены, номинированные в каких-либо валютах. Обработкой денежных операций физических лиц займется Сбербанк.

Цель платформы — ускорение транзакций, а также сокращение бумажной работы и взаимодействия между клиентами и компаниями. «Наш проект имеет большое значение для экономики, потому что, чем проще новые продукты предлагаются, тем быстрее они производятся», — заявил Потанин.

Как уточняет Bloomberg, платформу планируют запустить к концу года после вступления в силу закона о цифровых финансовых активах в России и его одобрения за рубежом. Atomyze также будет доступна в США и Швейцарии, но там работать с платформой смогут только компании, а не физические лица.