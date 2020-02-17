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Мишустин пообещал выделить по 5 млрд руб. на развитие проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сам намерен ездить по стране, а своим заместителям поручил как можно чаще посещать, в первую очередь, «проблемные» российские регионы.

«Я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике», — заявил он, уточнив, что данная мера необходима для того, чтобы «понимать реальную ситуацию на местах» (цитата по ТАСС).

По его словам, вице-премьерам и главам ведомств следует ездить в «проблемные» регионы с непростой социально-экономической ситуацией и «общаться с людьми, чтобы знать, что волнует их каждый день не по бумажным отчетам, а в действительности». «По итогам необходимо докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи», — уточнил он.

Мишустин также поручил кабмину подготовить программы развития регионов с проблемами в экономике — до 2024 года им будет выделено по 5 млрд руб. За контроль «реалистичности» этих программ будет отвечать Минэкономразвития, подчеркнул премьер. «Нужно, чтобы они состояли из конкретных, эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач, которые перед нами поставил президент», — пояснил он.

Материал дополняется 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Михаил Мишустин, регионы
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