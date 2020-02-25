Путин напомнил об увеличении продолжительности жизни в России

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В России в 2019 году увеличилась продолжительность жизни — показатель, которые «отражает все остальное», сообщил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«[Продолжительность жизни] у нас увеличилась и за этот год тоже. И это результат того, что снизилась смертность, и она снизилась заметно», — заявил глава государства.

Он отметил, что в прошлом году значительно уменьшилось количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и аварий на дорогах.

В ходе послания к Федеральному собранию в январе глава государства сообщал, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян впервые превысила 73 года. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря социальным и экономическим изменениям в стране, а также развитию массового спорта и пропаганде здорового образа жизни.