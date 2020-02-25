Путин заявил о необходимости держать «под напряжением» своих подчиненных

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью агентству ТАСС, что держит своих подчиненных «под административным давлением и напряжением» в целях улучшения качества работы. .

Президент пояснил, что всегда должен не просто «держать руку на пульсе», а держать «под напряжением» подчиненных, осуществляющих задачи по реализации национальных проектов.

«Нужно, чтоб [подчиненных] потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность, и [они] должны быть под постоянным административным давлением и напряжением», — заявил Путин. Иначе, по словам президента, «народ начинает расслабляться».

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