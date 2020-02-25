Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Уайлдер объявил о решении воспользовался правом на реванш с Фьюри Спорт, 10:22 Курс рубля упал до минимума с 10 октября на фоне вспышки коронавируса Quote, 10:14 Последнего маршала СССР похоронят на военном мемориальном кладбище Общество, 10:14 Бывшего главу ФСИН освободили по УДО Общество, 10:14 Российский рынок акций начал торги резким снижением Quote, 10:11 Путин напомнил о выступавшем против строительства мостов и дорог Кудрине Политика, 10:09 Целевая не поймет: почему рекламщики держатся за гендерные стереотипы Pro, 10:09 Путин заявил о необходимости держать «под напряжением» своих подчиненных Общество, 10:08 СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров Общество, 10:07 Delivery Club начнет продавать рекламу Технологии и медиа, 10:00 ВЭБ попросил 70 млрд руб. из бюджета на поставку Superjet для «Аэрофлота» Бизнес, 10:00 Во Вьетнаме впервые в мире провели пересадку кисти от живого донора Общество, 09:55 Путин описал цель нацпроектов фразой «мне нужно не «ура» Политика, 09:54 Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов Общество, 09:22
Общество ,  
0 

Путин заявил о необходимости держать «под напряжением» своих подчиненных

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью агентству ТАСС, что держит своих подчиненных «под административным давлением и напряжением» в целях улучшения качества работы. .

Президент пояснил, что всегда должен не просто «держать руку на пульсе», а держать «под напряжением» подчиненных, осуществляющих задачи по реализации национальных проектов.

«Нужно, чтоб [подчиненных] потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность, и [они] должны быть под постоянным административным давлением и напряжением», — заявил Путин. Иначе, по словам президента, «народ начинает расслабляться».

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, подчиненные
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter