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Общество ,  
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Роскачество выявило влияние большинства незамерзаек на работу дворников

Фото: Michael Jaeger / Global Look Press

Роскачество провело исследование стеклоомывающей незамерзающей жидкости для автомобилей 31 торговой марки. В большинстве продукции эксперты обнаружили свойства, которые могут привести к некорректной работе стеклоочистителей. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Как следует из отчета Роскачества, после погружения резины в незамерзающую жидкость восьми торговых марок изменились физико-механические показатели резины при растяжении. При погружении материала в «незамерзайки» еще 15 торговых марок изменялась масса резины. Именно такие показатели, объясняют эксперты, могут негативно сказаться на работе стеклоочистителей.

Кроме того, по итогам испытаний незамерзающие жидкости четырех торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет. Уточняется, что этот факт не является нарушением обязательных требований к продукции, но входит в число показателей, предусмотренных СТО.

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Также у 19 товаров были обнаружены проблемы со вспениваемостью — пены было как недостаточно, так и слишком много. Отмечается, что продукция марок «Лента», «Чистая миля» и Alfa не прошли испытания на чистящую способность.

По итогам исследования только у стеклоомывающей жидкости марки Maxim был выявлен резкий и неприятный запах, обусловленный содержанием ароматизаторов в составе продукции. Кроме того, в этом товаре был обнаружен этиловый спирт, содержание которого составляло 20% при разрешенных 0,5%. Эксперты уточняют, что это является нарушением федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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Также жидкости торговых марок Delta и Alfa вместо минус 20 градусов начали замерзать при температуре минус 13 градусов. «Незамерзайки» марок «Ваш выбор», «Д», «Круглый год», «Чисто плюс» и Spectrol начали замерзать при минус 14 градусах, а жидкости Sibiria, Tutti frutti, Nord и Maxim — при минус 15 градусах. Остальные 13 исследованных товаров замерзали при температуре от минус 16 градусов до минус 18 градусов.

В Роскачестве добавили, что ни у одной из 31 исследованной жидкости в составе не был обнаружен метанол, запрещенный при производстве данной продукции из-за его высокой токсичности.

Полное соответствие обязательным нормам, а также требованиям Роскачества было установлено у продукции двух торговых марок: Fin Tippa и «ЛУКОЙЛ».

Теги: Роскачество, незамерзайка
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