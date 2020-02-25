Роскачество выявило влияние большинства незамерзаек на работу дворников

Фото: Michael Jaeger / Global Look Press

Роскачество провело исследование стеклоомывающей незамерзающей жидкости для автомобилей 31 торговой марки. В большинстве продукции эксперты обнаружили свойства, которые могут привести к некорректной работе стеклоочистителей. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Как следует из отчета Роскачества, после погружения резины в незамерзающую жидкость восьми торговых марок изменились физико-механические показатели резины при растяжении. При погружении материала в «незамерзайки» еще 15 торговых марок изменялась масса резины. Именно такие показатели, объясняют эксперты, могут негативно сказаться на работе стеклоочистителей.

Кроме того, по итогам испытаний незамерзающие жидкости четырех торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет. Уточняется, что этот факт не является нарушением обязательных требований к продукции, но входит в число показателей, предусмотренных СТО.

Также у 19 товаров были обнаружены проблемы со вспениваемостью — пены было как недостаточно, так и слишком много. Отмечается, что продукция марок «Лента», «Чистая миля» и Alfa не прошли испытания на чистящую способность.