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Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Роскачество проверило диски 29 торговых марок на безопасность — смогут ли они выдержать сильный удар. Шесть из них произвели в России, 14 — в Китае, еще четыре — в Италии и два — в Казахстане. Тестирование успешно прошли 19 товаров. В ведомстве рассказали, что только у пяти дисков в документах указаны испытательные лаборатории и действующие органы по сертификации, а у остальных товаров документация вызвала вопросы.

В частности, несоответствия выявили в сертификатах казахстанской марки К7. Даты изготовления дисков не вписывались в срок действия выданных на них документов. Помимо этого нарушения обнаружили у дисков китайской марки Replay. К ним прилагались документы, выданные ООО «Дальневосточный сертификационный центр», который закрылся в 2015 году. В Роскачестве отметили, что это означает, что либо товар пролежал на полках в течение четырех лет, либо «импортер пошел на уловку».

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Несмотря на это, в ведомстве рассказали, что диски Replay справились с испытаниями на безопасность. В Роскачестве сообщили, что проверка этого товара проводилась и в 2018 году. Повторные испытания также прошли российские марки Proma и Megalum. В прошлом году они провалили тесты.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что по итогам проверки количество некачественной продукции снизилось по сравнению с данными 2018 года. Большинство небезопасных автомобильных дисков по-прежнему поступает из Китая, добавил министр.

Мантуров отметил, что их ввезли в прошлом году, до введения в России заградительной пошлины, которая вызвала рост цен на китайскую продукцию. Он выразил надежду, что, после того как действие их сертификатов закончится, они исчезнут с рынка окончательно из-за нерентабельности.

В прошлом году Роскачество совместно с Росаккредитацией также проводило проверку по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Тогда ведомства признали небезопасными шесть из 23 дисков.

В ведомстве рассказали, что по результатам первого исследования отменили действие 800 сертификатов, работу пяти органов по сертификации дисков прекратили, а также приостановили деятельность одной лаборатории.

Роскачество и Росаккредитация также обнаружили схемы сертификации некачественной продукции, и в результате шесть поставщиков привлекли к административной ответственности.

Теги: Роскачество, диски колес
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