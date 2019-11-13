Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Роскачество проверило диски 29 торговых марок на безопасность — смогут ли они выдержать сильный удар. Шесть из них произвели в России, 14 — в Китае, еще четыре — в Италии и два — в Казахстане. Тестирование успешно прошли 19 товаров. В ведомстве рассказали, что только у пяти дисков в документах указаны испытательные лаборатории и действующие органы по сертификации, а у остальных товаров документация вызвала вопросы.

В частности, несоответствия выявили в сертификатах казахстанской марки К7. Даты изготовления дисков не вписывались в срок действия выданных на них документов. Помимо этого нарушения обнаружили у дисков китайской марки Replay. К ним прилагались документы, выданные ООО «Дальневосточный сертификационный центр», который закрылся в 2015 году. В Роскачестве отметили, что это означает, что либо товар пролежал на полках в течение четырех лет, либо «импортер пошел на уловку».

Несмотря на это, в ведомстве рассказали, что диски Replay справились с испытаниями на безопасность. В Роскачестве сообщили, что проверка этого товара проводилась и в 2018 году. Повторные испытания также прошли российские марки Proma и Megalum. В прошлом году они провалили тесты.