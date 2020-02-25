В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла

Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле. Об этом сообщает местная газета Bangkok post со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в провинции Сонгкхла. Речь идет о самодельном взрывном устройстве, закрепленном на обочине. Предположительно известно, что оно было приведено в действие в тот момент, когда мимо проезжал пикап. В нем находился помощник главы района Саба Йой Четсадакорн Сичан и три добровольца сил безопасности. Все они пострадали в результате взрыва. Ранения также получили три студента и три местных жителя, ставшие свидетелями происшествия.

О том, кто причастен к инциденту, не сообщается. После срабатывания устройства нападавшие, точное число которых пока не известно, вышли из засады и открыли огонь по раненым, находившимся в машине. Добровольцы сил безопасности начали отстреливаться. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Полиция считает, что к атаке причастны участники группировки, похитившие в 2004 году оружие из четвертого учебного батальона. Свидетельством тому послужили найденные на месте перестрелки штурмовые винтовки М16, похищенные 16 лет назад. Нападение могло стать местью за ликвидацию пяти предполагаемых повстанцев в ходе столкновений с сотрудниками службы безопасности в воскресенье в провинции Наратхиват.

8 февраля в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий устроил стрельбу, в результате которой погибли 27 человек, включая самого нападавшего, еще 63 были ранены.

Изначально он открыл огонь по сослуживцам и застрелил своего командира и двух военных, а затем взял внедорожник и направился в центр города, стреляя по дороге по прохожим. В торговом центре мужчина взял людей в заложники и скрывался в нем от полиции 17 часов, позднее стрелка ликвидировали. По данным властей, причиной нападения послужили проблемы с продажей дома: мужчина посчитал себя обманутым.