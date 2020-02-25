Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
«Известия» узнали о росте цен на непроводовольственные товары в 2021 году Бизнес, 04:24 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2600 человек Общество, 04:21 В Перу 12 человек погибли после лобового столкновения двух автобусов Общество, 04:07 США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ Политика, 03:50 Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США Политика, 03:30 Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Пензенской области Общество, 03:21 В Италии матч Лиги Европы пройдет без зрителей из-за нового коронавируса Спорт, 02:58 «Ливерпуль» повторил рекорд по числу домашних побед подряд в чемпионате Спорт, 02:32 США, Канада и Норвегия проведут наблюдательный полет над Россией Политика, 02:23 СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом Политика, 02:11 Вдова Коби Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета Спорт, 02:05 Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии Политика, 01:54 Рабочий погиб при обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске Общество, 01:37 В семье хоккеиста Овечкина появится второй ребенок Спорт, 01:19
Бизнес ,  
0 

«Известия» узнали о росте цен на непроводовольственные товары в 2021 году

Непродовольственные товары в России могут существенно подорожать к 2021 году. Такой прогноз дал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров, пишут «Известия».

По его словам, бытовая техника может вырасти в цене на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2-5%. Причиной тому называется вступление в силу нормативов, согласно которым должна проводиться полная утилизация отходов на потребительские товары и упаковки.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% — это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую», — пояснил Федоров.

Аналитики зафиксировали рост экономии россиян на одежде и развлечениях
Бизнес

О том, что из-за новой системы утилизации цены на продукцию могут вырасти, изданию также подтвердил исполнительный директор объединяющей производителей ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

В частности, речь идет о концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП), представленной Минприроды России в 2018 году. Данный проект предусматривает стопроцентную утилизацию упаковки как отечественных, так и импортных товаров. Ожидается, что до конца февраля данную инициативу рассмотрит вице-премьер России Виктория Абрамченко, а в течение марта — правительство России. Предполагалось, что новые требования вступят в силу в 2021 году, в связи с чем ежегодная прибыль в бюджет за счет экологического сбора вырастет с 2,2 млрд до 136 млрд рублей.

По словам Алексея Федорова, в целом ритейлеры поддержали концепцию Минприроды, однако указали на то, что переход к полной утилизации использованных товаров должен быть более плавным и длительным — например, в течение пяти лет. Федоров отметил, что предполагаемая инициатива обернется существенными затратами для компаний. Речь идет не только о расходах на утилизацию самой продукции, но и средствах, которые понадобятся на дополнительные складские помещения. В них должна будет храниться собранная ритейлерами упаковка. Кроме того, необходимо будет набрать персонал, который займется регулированием данных процессов.

Теги: «Деловая Россия», рост цен
Материалы по теме
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Бизнес
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter