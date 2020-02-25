«Известия» узнали о росте цен на непроводовольственные товары в 2021 году

Непродовольственные товары в России могут существенно подорожать к 2021 году. Такой прогноз дал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров, пишут «Известия».

По его словам, бытовая техника может вырасти в цене на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2-5%. Причиной тому называется вступление в силу нормативов, согласно которым должна проводиться полная утилизация отходов на потребительские товары и упаковки.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% — это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую», — пояснил Федоров.

О том, что из-за новой системы утилизации цены на продукцию могут вырасти, изданию также подтвердил исполнительный директор объединяющей производителей ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

В частности, речь идет о концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП), представленной Минприроды России в 2018 году. Данный проект предусматривает стопроцентную утилизацию упаковки как отечественных, так и импортных товаров. Ожидается, что до конца февраля данную инициативу рассмотрит вице-премьер России Виктория Абрамченко, а в течение марта — правительство России. Предполагалось, что новые требования вступят в силу в 2021 году, в связи с чем ежегодная прибыль в бюджет за счет экологического сбора вырастет с 2,2 млрд до 136 млрд рублей.

По словам Алексея Федорова, в целом ритейлеры поддержали концепцию Минприроды, однако указали на то, что переход к полной утилизации использованных товаров должен быть более плавным и длительным — например, в течение пяти лет. Федоров отметил, что предполагаемая инициатива обернется существенными затратами для компаний. Речь идет не только о расходах на утилизацию самой продукции, но и средствах, которые понадобятся на дополнительные складские помещения. В них должна будет храниться собранная ритейлерами упаковка. Кроме того, необходимо будет набрать персонал, который займется регулированием данных процессов.