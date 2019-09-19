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Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Потребительские настроения россиян по-прежнему остаются в зоне пессимизма: они чувствуют, что инфляция растет быстрее ожиданий, покупают меньше и выбирают более дешевые товары
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика. Об этом говорится в исследовании консалтинговой PwC «Последние тенденции на рынке розничной торговли и производства потребительских товаров» за второй квартал 2019 года.

Уровень наблюдаемой инфляции во втором квартале составил 10,4%, что на 5,4 п.п. выше, чем официальные 5%, зафиксированные Банком России. Ожидаемый уровень инфляции во втором квартале — 9,4%. Прогноз ЦБ не исключает, что инфляция может замедлиться и упасть ниже целевого уровня 4% до конца 2019 года, ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Показатель наблюдаемой инфляции для ЦБ вычисляет фонд «Общественное мнение» (ФОМ). В августе 2019 года, по данным мониторинга инфляционных ожиданий, 33% респондентов оценили рост цен в магазинах как высокий, а 39% опрошенных сочли его умеренным. В сентябре цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги вырастут умеренно, считает 41% респондентов, и только 13% опрошенных полагают, что за месяц цены вырастут очень сильно. За прошедшие 12 месяцев, как отмечают 45% потребителей, цены росли своими обычными темпами, а 37%, напротив, уверены, что рост цен ускорился.

Согласно приводимым PwC данным, потребители не видят улучшений в собственном финансовом положении. Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов. Количество тех, у кого финансовое положение улучшилось, и тех, у кого ухудшилось, снизилось на 1 п.п. сравнению с первыми тремя месяцами 2019-го — до 12 и 33% соответственно.

Как отмечают аналитики PwC, потребители по-прежнему покупают меньше и выбирают более дешевые товары. И хотя значительных признаков того, что потребительский спрос укрепился, нет, россияне все же начали менее негативно оценивать свою готовность совершать крупные покупки.

Низкий потребительский спрос заставляет ретейлеров подстегивать покупателей при помощи большего количества промотоваров. Аналитики PwC отмечают, что доля промоакций в товарообороте российских ретейлеров превысила 51% в денежном выражении и 53% в натуральном. Кроме того, сети стали охотнее вводить промоакции и в категории продуктов питания и напитков. При этом неизменным лидером по этому показателю остается категория бытовой химии: в продажах стиральных порошков и кондиционеров для белья до 79 и 76% товаров соответственно может продаваться по промоцене, отмечают эксперты.

Какое настроение у потребителей, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: потребительские настроения
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