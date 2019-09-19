Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

Потребительские настроения россиян по-прежнему остаются в зоне пессимизма: они чувствуют, что инфляция растет быстрее ожиданий, покупают меньше и выбирают более дешевые товары

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика. Об этом говорится в исследовании консалтинговой PwC «Последние тенденции на рынке розничной торговли и производства потребительских товаров» за второй квартал 2019 года.

Уровень наблюдаемой инфляции во втором квартале составил 10,4%, что на 5,4 п.п. выше, чем официальные 5%, зафиксированные Банком России. Ожидаемый уровень инфляции во втором квартале — 9,4%. Прогноз ЦБ не исключает, что инфляция может замедлиться и упасть ниже целевого уровня 4% до конца 2019 года, ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Показатель наблюдаемой инфляции для ЦБ вычисляет фонд «Общественное мнение» (ФОМ). В августе 2019 года, по данным мониторинга инфляционных ожиданий, 33% респондентов оценили рост цен в магазинах как высокий, а 39% опрошенных сочли его умеренным. В сентябре цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги вырастут умеренно, считает 41% респондентов, и только 13% опрошенных полагают, что за месяц цены вырастут очень сильно. За прошедшие 12 месяцев, как отмечают 45% потребителей, цены росли своими обычными темпами, а 37%, напротив, уверены, что рост цен ускорился.

Согласно приводимым PwC данным, потребители не видят улучшений в собственном финансовом положении. Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов. Количество тех, у кого финансовое положение улучшилось, и тех, у кого ухудшилось, снизилось на 1 п.п. сравнению с первыми тремя месяцами 2019-го — до 12 и 33% соответственно.

Как отмечают аналитики PwC, потребители по-прежнему покупают меньше и выбирают более дешевые товары. И хотя значительных признаков того, что потребительский спрос укрепился, нет, россияне все же начали менее негативно оценивать свою готовность совершать крупные покупки.