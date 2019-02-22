Аналитики зафиксировали рост экономии россиян на одежде и развлечениях

В 2018 году россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях, зафиксировали аналитики Nielsen. Потребителей беспокоит рост цен на продукты, но они готовы платить больше за полезную еду, сокращая потребление жиров и сахара

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Более половины россиян в 2018 году сокращали свои расходы в целях экономии, следует из презентации Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса (FMCG), с которой ознакомился РБК.

Основными статьями экономии были одежда и развлечения: в четвертом квартале 2018 года траты на это уменьшили 64% опрошенных. В прошлом году на одежде и развлечениях экономили 59 и 57% респондентов соответственно. Снижение трат видно и по другим категориям потребительских расходов. Так, свыше 55% респондентов стали выбирать более дешевые марки, 40% стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники. Единственное исключение — затраты на короткие отпуска: если в 2017 году на них экономили 49% россиян, то в 2018-м — 45%.

Видео: РБК

Одежда не считается предметом первой необходимости, поэтому потребители в первую очередь экономят на ней, говорит президент Baon Илья Ярошенко. В Baon также зафиксировали снижение покупательской активности в 2018 году, однако конкретных данных ее глава не привел. «Ретейлерам приходится придумывать различные акции и маркетинговые решения, что влияет на их маржинальность», — констатирует Ярошенко. Снижение продолжилось и в 2019 году: падение трафика, по его словам, наблюдается во многих торговых центрах.

Экономят россияне и на тратах на развлечения, в частности на походы в кино. В прошлом году кинотеатры посетили 200,3 млн зрителей, а в 2017-м — 213,5 млн. В 2018 году было продано на 6,2% меньше билетов, следует из данных ЕАИС Фонда кино. ​Совокупный объем кассовых сборов также упал на 6,2% и составил 50,3 млрд руб.