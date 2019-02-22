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Аналитики зафиксировали рост экономии россиян на одежде и развлечениях
В 2018 году россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях, зафиксировали аналитики Nielsen. Потребителей беспокоит рост цен на продукты, но они готовы платить больше за полезную еду, сокращая потребление жиров и сахара
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Более половины россиян в 2018 году сокращали свои расходы в целях экономии, следует из презентации Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса (FMCG), с которой ознакомился РБК.

Основными статьями экономии были одежда и развлечения: в четвертом квартале 2018 года траты на это уменьшили 64% опрошенных. В прошлом году на одежде и развлечениях экономили 59 и 57% респондентов соответственно. Снижение трат видно и по другим категориям потребительских расходов. Так, свыше 55% респондентов стали выбирать более дешевые марки, 40% стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники. Единственное исключение — затраты на короткие отпуска: если в 2017 году на них экономили 49% россиян, то в 2018-м — 45%.

Видео: РБК

Одежда не считается предметом первой необходимости, поэтому потребители в первую очередь экономят на ней, говорит президент Baon Илья Ярошенко. В Baon также зафиксировали снижение покупательской активности в 2018 году, однако конкретных данных ее глава не привел. «Ретейлерам приходится придумывать различные акции и маркетинговые решения, что влияет на их маржинальность», — констатирует Ярошенко. Снижение продолжилось и в 2019 году: падение трафика, по его словам, наблюдается во многих торговых центрах.

Экономят россияне и на тратах на развлечения, в частности на походы в кино. В прошлом году кинотеатры посетили 200,3 млн зрителей, а в 2017-м — 213,5 млн. В 2018 году было продано на 6,2% меньше билетов, следует из данных ЕАИС Фонда кино. ​Совокупный объем кассовых сборов также упал на 6,2% и составил 50,3 млрд руб.

​Свои пищевые привычки изменили 84% респондентов, свидетельствуют данные Nielsen. Но связано это не с экономией, а с трендом на здоровый образ жизни. Больше половины опрошенных выбирают диету, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, констатирует Nielsen. 67% потребляют больше натуральных и свежих продуктов, сократив потребление жиров и сахара (на 53 и 65% соответственно). Состав продуктов волнует 75% потребителей, 76% обеспокоены воздействием искусственных ингредиентов, а 73% готовы больше платить за полезные продукты. Соответственно, 62% опрошенных выбирают ретейлеров с широким ассортиментом здоровой еды.

За 2018 год ассортимент продуктов категории ЗОЖ в магазинах Metro вырос более чем на 170% по сравнению с предыдущим годом и в семь раз по сравнению с 2016-м, говорит представитель сети, объясняя это, в частности, потребностями профессиональных клиентов, например ресторанов, которые все чаще вводят в меню более экологичные и здоровые продукты. Покупатели, ориентированные на здоровый образ жизни, чаще закупают свежие овощи и продукты с ультракоротким сроком годности, отмечает представитель X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). У покупателей «Ленты», говорит ее представитель, растет спрос на продукцию с пониженным содержанием жиров и углеводов, в том числе сахара и глютена.

Подробнее о потребительских трендах читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Елена Сухорукова, Ольга Дубравицкая
Теги: Nielsen, потребительский рынок, экономия, исследование
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