В Пермском крае проверят данные о тащивших пациента по земле медиках

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Пермского края проведет проверку информации о нарушении сотрудниками скорой помощи правил обращения с пациентами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее «РИА Новости» сообщало, что в пермских социальных сетях появилось видео, на котором фельдшеры тащат в машину скорой помощи по земле и грязи пациента. Видеозапись также публиковал «Подъем» в Telegram.

На видео один из очевидцев спрашивает, почему медики не положат человека на носилки, на что те отвечают: «Носилки для больных, а он весь грязный». Инцидент произошел в городе Березники.

«Несомненно, проверим данную информацию. Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки обязательно сообщим», — заявили РБК в министерстве.

В ведомстве отметили, что алкогольное опьянение не является поводом для отказа в экстренной медпомощи, а выпивший человек является таким же пациентом, как и все остальные. К тому же, как добавили в Минздраве, от человека может пахнуть алкоголем вследствие некоторых заболеваний, например при диабете.