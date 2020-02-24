Грузинский генерал заявил о просьбе назвать выдумкой снайперов на Майдане

Тристан Цителашвили (Фото: tristan.citelashvili / Facebook )

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко просили его назвать выдумкой Кремля историю с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Об этом Цителашвили рассказал в эфире телеканала ZIK.

По словам Цителашвили, он не раз выступал в СМИ с заявлениями по поводу событий на Майдане и еще в 2014 году говорил о причастности грузинских военных к расстрелам.

Цителашвили рассказал, что с ним на связь вышел Звиад Кушиташвили, который руководил диаспорой в Грузии. От лица Порошенко он обещал генералу «хорошую, красивую жизнь», если тот откажется от своих слов и заявит, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле.

Одним из первых версию об участии «грузинских снайперов» в Майдане распространил итальянский журналист Жан Микалессин в своем фильме о событиях 2014 года. В его ленте трое бывших грузинских военных говорят, что их в качестве снайперов якобы направил в Киев экс-президент Михаил Саакашвили.