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Путин заявил об участии грузинских снайперов в Майдане

Президент Владимир Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году. Об этом он сам заявил в новом интервью режиссеру Оливеру Стоуну, передает «РИА Новости».

Путин также заявил, что чиновники во главе с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем не использовали армию и не применяли оружие против участников протестов. По его словам, Янукович неоднократно говорил, что «у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие».

Путин полностью исключил связь экс-президента со стрельбой и отметил, что открыть огонь могли те, «кто искал повод для госпереворота».

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Пришедший в результате переворота к власти на Украине Петр Порошенко обвинял в стрельбе по протестующим Януковича. Генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что на майдане Незалежности не было «грузинских снайперов», связанных с Михаилом Саакашвили. Ответственность, по его словам, лежит на Януковиче.

Одним из первых о версию об участии «грузинских снайперов» в Майдане распространил итальянский журналист Жан Микалессин в своем фильме о событиях 2014 года. В ленте, в частности, три бывших грузинских военнослужащих рассказывают, что их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Михаил Саакашвили. Им якобы приказывали стрелять и по протестующим, и по спецназу «Беркута».

Теги: снайпер, Владимир Путин, Майдан
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