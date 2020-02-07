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ЕС проведет экстренные консультации по коронавирусу

Страны Европейского союза проведут 7 февраля консультации по мерам предупреждения распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС на странице в Twitter.

Консультации пройдут в формате видеоконференции. В ней примут участие представители министерств здравоохранения государств ЕС.

Распространение нового коронавируса началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По последним данным ВОЗ, число заразившихся составило почти 25 тыс. человек. Случаи заболевания зафиксировали в 28 странах. В Европе случаи заболевания зарегистрировали в Германии, Франции, Бельгии, Испании, Италии, Швеции и Финляндии.

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Из-за вспышки эпидемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет глобальный форум, который будет посвящен разработке вакцины против заболевания. Встреча пройдет 11 и 12 февраля в штаб-квартире организации в Женеве.

Теги: коронавирус, ЕС, консультации
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