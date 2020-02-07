ЕС проведет экстренные консультации по коронавирусу

Страны Европейского союза проведут 7 февраля консультации по мерам предупреждения распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС на странице в Twitter.

Консультации пройдут в формате видеоконференции. В ней примут участие представители министерств здравоохранения государств ЕС.

Распространение нового коронавируса началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По последним данным ВОЗ, число заразившихся составило почти 25 тыс. человек. Случаи заболевания зафиксировали в 28 странах. В Европе случаи заболевания зарегистрировали в Германии, Франции, Бельгии, Испании, Италии, Швеции и Финляндии.