«Известия» сообщили об отказе Латвии пустить в страну журналиста

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также ему аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии, сообщают «Известия».

По информации издания, Захаров в составе съемочной группы вылетел в Ригу утром 24 февраля. Однако там пограничники отказали журналисту во въезде и выдали соответствующие документы.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД Латвии.

Ранее в МИД России заявили, что в последнее время российские журналисты все чаще подвергаются затянутым проверкам полицейских и пограничников во время поездок внутри Евросоюза.