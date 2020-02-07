В МИДе заявили об участившихся проверках журналистов в ходе поездок по ЕС

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В последнее время российские журналисты все чаще подвергаются неоправданно затянутым проверкам полицейских и пограничников во время поездок внутри Евросоюза. Об этом говорится в докладе МИД России о ситуации с правами человека в отдельных странах.

«Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты «РИА Новости», — отметили в министерстве.

Помимо этого дипломаты наблюдают дискриминационное отношение к российским журналистам в странах Европы, в особенности во Франции. Так, во время избирательной кампании на выборах французского президента в 2017 году журналистам Sputnik France и RT не выдали аккредитацию в предвыборный штаб Эмманюэля Макрона.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в настоящее время такая политика в отношении представителей российских СМИ продолжается: Елисейский дворец и МИД Франции регулярно отказывают Sputnik France и RT в аккредитации на мероприятия.

После избрания Макрона президентом Франции в 2017 году он ответил, почему в его предвыборный штаб не пустили журналистов российских изданий Sputnik и RT. По его словам, эти агентства ведут себя не как пресса, а как «агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды».