Три человека пострадали в конфликте со стрельбой на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Информация о происшествии поступила правоохранителям 22 февраля в 22:54. Инцидент произошел во втором Тушинском проезде возле дома № 8.

По предварительным данным главка, в конфликте участвовали трое мужчин. Двое из них нанесли третьему телесные повреждения, после чего тот выстрелил в их сторону, предположительно, из травматического пистолета. Полиция начала проверку.

В ведомстве сообщили, что стрелявшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Пострадавшим от выстрелов врачи оказали помощь на месте. Источник ТАСС отметил, что один из них получил ранение в голову, а другой — в ногу.