Общество , 28 дек, 12:32
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При стрельбе во время съемки клипа в США погибли два человека
В США неизвестные открыли стрельбу на парковке около города Хьюстон. По предварительным данным, два человека погибли и еще шестеро пострадали. Об этом в Twitter сообщил Эд Гонсалес, шериф округа Харрис.
По данным полиции, группа латиноамериканцев в возрасте около 20 лет снимала на парковке музыкальный клип. Предположительно, в это время неизвестные, проезжавшие мимо на машине, открыли огонь.
Сначала полиция сообщила о четырех раненых, двое из которых скончались. Позднее число получивших ранения возросло до шести.