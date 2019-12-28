При стрельбе во время съемки клипа в США погибли два человека

При стрельбе во время съемки клипа в США погибли два человека

В США неизвестные открыли стрельбу на парковке около города Хьюстон. По предварительным данным, два человека погибли и еще шестеро пострадали. Об этом в Twitter сообщил Эд Гонсалес, шериф округа Харрис.

По данным полиции, группа латиноамериканцев в возрасте около 20 лет снимала на парковке музыкальный клип. Предположительно, в это время неизвестные, проезжавшие мимо на машине, открыли огонь.

Сначала полиция сообщила о четырех раненых, двое из которых скончались. Позднее число получивших ранения возросло до шести.