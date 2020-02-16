Израильские истребители атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет

Израильские истребители и вертолеты атаковали несколько объектов движения ХАМАС в центре сектора Газа. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары нанесли по военному комплексу палестинского движения. В армии заявили, что эта атака стала ответом на запуск ракет со стороны сектора Газа.

В ЦАХАЛ отметили, что находятся в повышенной степени готовности к различным сценариям и будут при необходимости продолжать действовать «против попыток причинить вред израильскому гражданскому населению».

Накануне военные Израиля зафиксировали запуск двух ракет со стороны сектора Газа. Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге страны.