Замглавы таможни Шереметьево арестовали по делу о взятке

Грузовой терминал «Москва Карго» международного аэропорта Шереметьево (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Москве арестовали заместителя начальника таможенного поста аэропорта Шереметьево, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, информацию подтвердил РЕН ТВ.

В Мещанском районном суде в свою очередь агентству сообщили, что в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Как долго он будет находиться под арестом, там не уточнили.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, подозреваемый занимает пост замглавы таможни Шереметьево. Обвинение мужчине пока не предъявили, так как следствие еще идет, отметил он. Помимо штрафа по указанной статье, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда.