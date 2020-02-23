СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

Турецкий военный конвой (Фото: Yahya Nemah / ТАСС )

Информация о том, что самолеты ВКС России остановили турецкую колонну, не позволив ей войти в населенный пункт Аль-Бара в сирийском Идлибе, не соответствует действительности. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на военные источники.

Собеседники агентств назвали ранее появившуюся в Сети публикацию фейком.

О том, что российские военные самолеты остановили турецкую колонну, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». По его данным, силы ВКС России нанесли удары по объектам боевиков, таким образом вынудив турецких военных покинуть район. Аналогичные сообщения с видеороликом, который использует канал, также публиковали пользователи соцсетей.

Обострение обстановки в Идлибе произошло после того, как в результате артобстрела турецкого поста в сирийской провинции погибли пятеро турецких военных, и в ответ Анкара атаковала 115 целей сирийской армии. Позже Турция обвинила силы президента Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с ними, в нападении на местных жителей. В Москве информацию опровергли, в свою очередь указав, что Анкара не выполнила свои обещания по сочинским соглашениям, согласно которым Турция обязалась подавить террористическую активность в Идлибе.

20 февраля поддерживаемая Анкарой сирийская оппозиция перешла в наступление. В частности, сухопутные силы Турции с помощью артиллерии прорвали оборону сирийской армии. После этого группа российских бомбардировщиков Су-24 атаковала позиции боевиков на севере страны, чтобы не допустить их прорыва, заявили в российском Минобороны. В результате этого авиаудара погибли двое турецких военных, сообщила Анкара.