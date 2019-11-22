Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

Президент России Владимир Путин потребовал нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент РБК.

По словам главы государства, Вооруженные силы должны иметь в своем арсенале самые новые военные технологии. Он подчеркнул, что на сегодняшний день российская армия оснащена современным оружием на 68%, а ряд военных разработок в значительной степени опережает иностранные аналоги.

Что касается стратегического ядерного вооружения, которое обеспечивает «сохранение баланса сил в мире», то доля современных технологий в этой области должна быть «еще выше», указал Путин.

В ходе совещания президент заявил, что будущая программа вооружений на срок до 2033 года должна предусматривать оснащение армии новыми беспилотными разведывательными и ударными летательными аппаратами, лазерными и гиперзвуковыми системами, а также роботизированными системами.

На предыдущую программу 2018–2027 гг. было заложено 20 трлн руб., 19 из которых предусматривалось потратить на закупки и ремонт вооружения, а оставшийся 1 трлн — на строительство новой инфраструктуры.