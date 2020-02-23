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Ученый предсказал умеренное лето после теплой зимы

Температура предстоящим летом в России будет средней или чуть ниже средней. Об этом сообщил специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, передает Ura.ru.

«Ожидать того, что предстоящее лето будет жарким, не приходится», — сказал Киселев. По его словам, после аномально теплой зимы природа будет пытаться «немного выровнять ситуацию» и не допустить значительного изменения средних температур.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплые температуры этой зимой в России объясняются отсутствием мощного антициклона, который обеспечивал бы морозы. По словам эксперта, речь идет о монгольском антициклоне над азиатской частью страны.

Теги: зима, тепло, лето
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