Синоптик заявил о возвращении зимы в Москву на следующей неделе

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Зимняя погода может вернуться в столичный регион уже на следующей неделе, сообщил в беседе с RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что в ближайшее время из-за активного циклона погода в столичном регионе испортится. По его словам, 23 февраля температура опустится ниже нуля, из-за чего возможна гололедица. Днем воздух прогреется до плюс четырех, а атмосферное давление снизится. По словам Леуса, к вечеру воскресенья атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

На следующий день, 24 февраля, циклон продолжит свой путь на восток и столица «окажется в его тыловой части». В результате ветер и осадки ослабнут, прогнозируется снижение температуры и гололедица. В ночное время температура понизится до отметки минус два градуса. Днем столбик термометра достигнет 4 градусов тепла.

Окончательно погода улучшится во вторник, 25 февраля. По прогнозу Леуса, в столичном регионе ожидается солнечная погода, а осадки прекратятся. Они придут в Москву в четверг и пятницу. Температура поднимется до плюс 3-5 градусов тепла.

Возвращение зимней погоды жители столичного региона ощутят в пятницу, 28 февраля. По словам синоптика, в ночное время ожидаются небольшой снег и мороз, а днем смешанные осадки с температурой плюс 1-3 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК сообщил, что снег в столичном регионе растает к 23 февраля. Синоптик указал на то, что текущая погода опережает календарь на полтора месяца и сравнима с температурой конца первой декады апреля.