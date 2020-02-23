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Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Вице-мэр сирийского города Алеппо Абду Салам Ашшехаби поздравил российских военных с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента, а также ТАСС.

«Желаю всем российским военным мира и благополучного возвращения домой», — сказал он.

Вице-мэр также выразил признательность сирийцев за помощь России в борьбе с терроризмом и освобождении Алеппо от боевиков. По его словам, помощь российских военных «нельзя недооценить».

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Агентство отмечает, что местный житель Радий Хамшо тоже поздравил военнослужащих из России с праздником. По его словам, сирийцы благодарны им за то, что они для них делают. «Присоединяемся к поздравлениям с русским праздником Дня защитника Отечества», — сказал он.

Накануне в Сирии впервые за семь лет открыли автомобильную дорогу, соединяющую Дамаск и Алеппо. До начала войны она считалась главным шоссе в государстве, так как помимо крупнейших городов соединяла населенные пункты Хомс и Хама.

Теги: Сирия, Алеппо, День защитника Отечества
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