Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Вице-мэр сирийского города Алеппо Абду Салам Ашшехаби поздравил российских военных с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента, а также ТАСС.

«Желаю всем российским военным мира и благополучного возвращения домой», — сказал он.

Вице-мэр также выразил признательность сирийцев за помощь России в борьбе с терроризмом и освобождении Алеппо от боевиков. По его словам, помощь российских военных «нельзя недооценить».

Агентство отмечает, что местный житель Радий Хамшо тоже поздравил военнослужащих из России с праздником. По его словам, сирийцы благодарны им за то, что они для них делают. «Присоединяемся к поздравлениям с русским праздником Дня защитника Отечества», — сказал он.