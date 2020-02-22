В Сирии впервые за семь лет открыли дорогу Дамаск — Алеппо

Фото: Rebuilding Syria / Twitter

Министерство транспорта Сирии сообщило об открытии автомобильного движения по трассе, соединяющей Дамаск и Алеппо — два крупнейших города страны, сообщает агентство SANA.

Восстановить движение транспорта по шоссе удалось впервые с 2013 года. Автодорога Дамаск — Алеппо (М-5) до начала войны считалась главным шоссе в стране, поскольку соединяла не только крупнейшие города страны, но также населенные пункты Хомс и Хама. Помимо этого через М-5 шел основной грузопоток от границы с Иорданией на юге до границы с Турцией на севере.

Большая часть автострады к 2014 году оказалась под контролем исламистов. К началу этого года боевики удерживали лишь часть дороги в провинциях Идлиб и Алеппо.

В ходе наступления правительственной армии в январе—феврале дорога была полностью очищена от антиправительственных формирований. Помимо этого армия Башара Асада заняла западные пригороды Алеппо, а также вплотную приблизилась к городу Идлиб — центру одноименной провинции на северо-западе Сирии.