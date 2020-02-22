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Вильфанд сообщил о погоде в Москве на 23 февраля

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Снег в столичном регионе к 23 февраля растает. Ожидаются осадки в виде дождя, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас высота снежного покрова 2 см. Дело в том, что очень теплая погода держится, вчера был очередной рекорд. На большей части станций Московской области снега нет. Это действительно уникальный случай, поскольку за весь период наблюдений минимальная высота снега 23 февраля была 3 см», — сказал глава Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что нынешняя погода опережает календарь на полтора месяца и сравнима с температурой конца первой декады апреля.

«Но одновременно я хотел бы обратить внимание на то, что в конце первой и начале второй декады апреля температура будет такая же, как и сейчас. Ожидать бурной весны и невероятного тепла не стоит. 9–12 апреля по климату традиционно бывает такая же погода, как и сейчас. Поэтому ожидания весны не должны быть завышенными», — заключил синоптик.

В Москве 19 февраля был побит абсолютный рекорд тепла, установленный 95 лет назад. Температура воздуха днем составила плюс 4,7 градуса, что на один градус больше, чем 19 февраля 1925 года, когда столбики термометров показали 3,7 градуса выше нуля.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, аномальную для зимы температуру почти на 90% территории России обеспечивает перенос теплых воздушных масс с Атлантики.

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода, снег, новости РБК
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