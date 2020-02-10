В Киеве облили зеленкой памятник генералу Ватутину
В Киеве облили зеленкой памятник советскому военачальнику, генералу Николаю Ватутину, сообщает пресс-служба полиции города.
Работники полиции застали вандалов на месте преступления: неизвестных заметили во время патрулирования территории Мариинского парка. Правоохранители догнали и задержали одного из нарушителей. Им оказался 19-летний молодой человек.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, иным местом захоронения или над телом умершего). По этой статье нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
В полиции сообщили, что сейчас принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к происшествию.
В 2018 году в украинском поселке Каменка вандалы уничтожили памятник генералу Ватутину.