Посольство России осудило осквернение памятника Пушкину в Минске

Посольство России в Белоруссии выразило огромное сожаление и недоумение по поводу акта вандализма в отношении памятника Александру Пушкину в Минске. Об этом дипломаты сообщили в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что жизнь и творчество поэта были тесно связаны с Белоруссией. По данным посольства, в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к инциденту.

Как ранее передавало агентство «Минск-Новости», неизвестные раскрасили красной краской памятник Пушкину, установленный в сквере возле гостиницы «Беларусь». Испачканы оказались руки поэта.

В декабре сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване. В своем Facebook Арутюнян сообщил, что этот поступок стал ответом на то, что в России закрасили памятную доску в честь идеолога армянского национально-освободительного движения первой половины XX века Гарегина Нжде.