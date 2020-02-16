В Петербурге утонул пытавшийся спасти женщину из Фонтанки мужчина

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Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул. Об этом сообщил РБК начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по городу.

Как уточняет «Фонтанка» со ссылкой на спасателей, инцидент произошел ночью 16 февраля на набережной реки Фонтанки, 96. До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой помощи. Для поисков мужчины задействовали водолазов, которым удалось обнаружить его тело. Погибшим оказался гражданин Узбекистана 1956 года рождения.

Ранее в феврале стало известно, что 22-летняя девушка, которую искали на протяжении недели в Санкт-Петербурге, упала в Неву и утонула. Ее молодой человек рассказал, что девушка возвращалась с корпоратива. Однокурсница утонувшей сообщила, что падение произошло на набережной Лейтенанта Шмидта. Тело девушки обнаружили водолазы.

