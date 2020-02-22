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Общество ,  
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Суд в США приговорил россиянку к тюрьме по делу о наркотиках

Суд США приговорил россиянку Миру Тэраду, признавшуюся в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков, к 2,5 года тюрьмы. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Уточняется, что обвинение требовало приговорить россиянку к трем годами и десяти месяцам тюрьмы, однако суд учел шесть месяцев, которые Тэрада провела в заключении в Финляндии, и сократил приговор до двух лет и шести месяцев. К тому же, суд обязал Тэраду выплатить штраф в размере $100, а также компенсировать ущерб в размере $78,3 тыс. Однако по словам адвоката девушки Джеффри Циммермана, штраф является формальностью, и Тэрада не будет его выплачивать. «У нее нет никаких денег, это просто часть процедуры. Это формальность», — сказал он. Кроме того, адвокат сообщил, что Тэраде засчитают восемь месяцев, которые она уже отбыла в тюрьме, и ей останется провести в заключении 22 месяца, но при условии хорошее поведение россиянки власти могут снизить срок до 17 месяцев.

Миру Тэраду задержали в декабре 2018 года в аэропорту города Вантаа в Финляднии по запросу американских властей. США обвинили ее в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывания денег в период проживания в Соединенных Штатах с 2013 по 2016 год.

Как писала «Фонтанка», Мира Тэрада (в девичестве Оксана Вовк) является бывшей женой американца Алета Тэрада, который был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга в октябре 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. В ноябре того же года его передали правоохранительным органам США.

Теги: США, арест россиянки, наркотики
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В Финляндии задержали россиянку по запросу властей США
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